İsrail mülteci kamplarını hedef aldı
İsrail Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
İsrail Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı.
Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
SON SALDIRILARDA EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliye bölgesine geçtiğimiz gün düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.
Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetmişti. Saldırılarda ölenler toplu mezarlara gömülmüştü.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.