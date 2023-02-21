Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü!
ABONE OL

Son dakika haberi İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü!

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü!
DHA

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokak'ta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Metruk binanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın çökmesiyle sokağı toz bulutu kaplıyor. Sokaktan geçen kimsenin olmaması ise olası facianın önüne geçti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 6,4'lük depremde sadece yangın merdiveni kaldı!
GÜNDEM 6,4'lük depremde sadece yangın merdiveni kaldı!
İSTANBUL BEYOĞLU DEPREM RİSK HARİTASI: Beyoğlu depreme dayanıklı mı? Beyoğlu deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Beyoğlu kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte Beyoğlu deprem raporu
GÜNDEM Beyoğlu depreme dayanıklı mı? İşte Beyoğlu deprem ...
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
GÜNDEM Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
MALATYA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Malatya deprem riski olan ilçeler:
GÜNDEM Malatya'da deprem riski olan ilçeler
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? YÖK açıkladı: Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlayacak?
GÜNDEM YÖK açıkladı: Üniversiteler ne zaman açılacak?
Şaban ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? Şaban ayı fazileti, başlangıç ve bitiş tarihi
GÜNDEM Şaban ayı tarihi ve fazileti
TCDD'den Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri duyurusu! - Güncel haberler
GÜNDEM TCDD'den Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri ...
Üç oğlunu kaybeden anne: Hep anneler yaşamış çocuklar ölmüş! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Üç oğlunu kaybeden anne: Hep anneler yaşamış çocuklar ...
Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?
GÜNDEM Günlerce enkazda kalan bebekler nasıl hayatta kaldı? ...
Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!
GÜNDEM Tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü de çöktü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.