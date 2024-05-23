İstanbul'da anne ile oğlu evde ölü bulundu! İstanbul'da, Ümraniye'de bir eve giden postacının, evden kötü koku gelmesi üzerine yaptığı ihbarın ardından içeri giren ekipler anne ile oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:39 facebook

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