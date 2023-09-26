Son dakika haberi İstanbul'da metro seferlerinde aksama İstanbul'da metro seferlerinde teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, metro hatları iki noktadan enerji alırken, iki noktanın da devre dışı kalması durumunda, jeneratörler devreye giriyor. Trenleri en yakın istasyona ulaştırmak amaçlanırken yolcuların tahliyesi sağlanıyor.

Yine sitede yer alan bilgide, "Enerji beslemelerinin kesilmesi ve jeneratörlerin arızalanıp devreye girememesi durumunda; aydınlatma ve elektronik kontrol sistemleri, 3 saat süreyle kesintisiz güç kaynaklarınca beslenebilmektedir" deniliyor.