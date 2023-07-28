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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da orman yangını!

        Son dakika haberi İstanbul'da orman yangını!

        Sultangazi'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havadan da destek istedi. 45 dakika süren çalışma sonucu yangın kontrol altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:12
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        İstanbul'da orman yangını!
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        Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıktı.

        Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Müdahale için havadan da destek istedi. Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale ettti.

        Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Alan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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