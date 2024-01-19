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        Haberler Gündem İstanbul'da metro kullanacaklar dikkat: Osmanbey metrosu 3 saat kapatılacak! - Güncel haberler

        İstanbul'da Osmanbey metrosu 3 saat kapatılacak!

        İstanbul'da Osmanbey metro istasyonunun bugün 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:09
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        İstanbul'da Osmanbey metrosu 3 saat kapatılacak!
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

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        #Osmanbey metrosu
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