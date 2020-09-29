İstanbul'da 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son dakika haberi! İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kadıköy'de etkili olan dolu yağışı da böyle görüntülendi