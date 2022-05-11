İstanbul'da yaşandı! Bıçaklı soygun! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih'teki, Ayvansaray Mahallesi, Hoca Çakır Caddesi'ndeki markete 3 Mayıs'ta gelen cerrahi maskeli şüpheli, elindeki bıçakla kasada bulunan çalışanı tehdit etti.

KASADAKİ 30 BİN TL'Yİ GASP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre kasada bulunan yaklaşık 30 bin lirayı gasp eden şüpheli daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

BIÇAKLA BİR ANDA KASAYA YÖNELİYOR

Görüntülerde markete sabah 10.10'da gelen şüphelinin elindeki bıçakla kasaya yöneldiği ve paraları istediği görüldü. Saniyeler içinde kasadaki parayı alan şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştı.

KİMLİĞİ SAPTANIP YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada gasp olayını gerçekleştiren kişinin Veysel G. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

POLİSTE SUÇ KAYDI DA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 2 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelinin 2020 yılında Konya'da iki ayrı marketten bıçak teşhiri ile gasp olayına karıştığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Veysel G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.