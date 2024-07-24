İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde 15 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 7 YARALI

AA ve DHA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.