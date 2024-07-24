İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!
İstanbul Esenyurt'ta, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı
İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde 15 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 7 YARALI
AA ve DHA'da yer alan habere göre kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.