Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen aylarda yeni taksi sistemi projesini açıklamıştı. 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiralanmasına ilişkin yeni taksi sistemi, 25 Haziran'da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmişti. Fakat yeni taksi sistemi UKOME'deki oylamadan geçememiş, proje reddedilmişti.

Alt komisyona sevk edilen 5 bin yeni taksi sistemi projesi bugün yeniden UKOME gündemine geliyor. 5 bin taksi için bugün yeniden oylama yapılacak. İBB, 5 bin yeni takside kararlı. Bakalım bugün nasıl bir karar çıkacak?

5 bin yeni taksinin İBB tarafından kiraya verilebilmesi için mutlaka UKOME'den onay almak zorunda. Eğer UKOME'den onay çıkarsa İBB Meclisi'nde de oylanacak. Ancak İBB Meclisi'nden onay çıkmazsa Ekrem İmamoğlu encümen kararıyla projeyi hayata geçirebilir. Ama UKOME onayı olmazsa olmaz...