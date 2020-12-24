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Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ kod uyarısında bulundu. Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkacak fırtına görüleceği kaydedildi

Son dakika haberi: İstanbul için ‘sarı’ uyarı! - Haberler
İstanbul için ‘sarı’ uyarı!
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında İstanbul'da yarın saatteki hızı 75 kilometreye çıkacak fırtına görüleceği kaydedildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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