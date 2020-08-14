İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk askerinin Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlara sözde misilleme hazırlığında olan PKK terör örgütü gençlik yapılanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, zanlıların orman yakma, araç, iş yeri kundaklama ve sansasyonel etki oluşturabilecek eylem arayışında olduklarını belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.