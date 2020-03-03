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İstanbul metrolarında 590 kişilik ekiple nanoteknolojik "virüs" önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs vakalarının ardından virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Günde 2 milyonun üzerinde yolcu taşınan metro istasyonları 500 kişilik ekiple, 844 metro aracı ise 90 kişi tarafından dezenfekte ediliyor. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, "Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Biz de ekstra önlemler aldık. Belirtmekte fayda var bu teknoloji anti alerjik ve insan sağlığını hiçbir zararı olmayan malzemelerdir. Biz bunları belirli periyodlar ile uygulayarak normal önlemlerimize ek olarak bunları almaya başladık" dedi.

İstanbul metrolarında virüs temizliği
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor. Ayrıca ayda bir kez ise özel bir dezenfekte sıvısı ile tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor. Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizleniyor. Toplam 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.

'İSTANBULLULARI VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Metro İstanbul AŞ her gün iki milyondan fazla İstanbulluya hizmet veren İstanbul'un bütün raylı sistemlerinden sorumlu organizasyondur. Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Dünya'nın her tarafında bu konuşuluyor. Bu tabi bir takım oyunu. Herkesin üzerine düşen şeyler var.

Biz de üzerime düşenleri yapmak için kolları sıvadık ve ekstra önlemler aldık. Metronun bütün vagonları her gün mutlaka yıkanmaktadır. Biz son zamanlarda ek olarak dezenfeksiyon anlamında ekstra önlemler aldık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle metronun iç tarafında mikro organizmaların yaşamasını önleyecek bir takım önlemler aldık.

ÖZEL BİR KATMANLA UZUN SÜRELİ KORUMA

Şu anda yeni uygulamaya başladığımız sistem ile birlikte nanoteknoloji kullanarak bunlar içerideki yüzeylerde bir katman oluşturarak çok uzun süreli bir koruma sağlıyor. Mikro organizmaların üremesine engel oluyorlar. Belirtmekte fayda var bu teknoloji anti alerjik ve insan sağlığını hiçbir zararı olmayan malzemelerdir. Normal rutin yıkamalarda çıkmıyorlar.

Biz bunları belirli periyodlar ile uygulayarak normal önlemlerimize ek olarak bunları almaya başladık. Tabi aynı zamanda havalandırma çok önemli. Metrolarda ki bakımlar havalandırma sistemlerinin çok iyi çalışması için çalışıyoruz. Bu şekilde üzerimize düşeni yaparak İstanbulluların bu tehlikeden korunması için her şeyi ortaya koyuyoruz."

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