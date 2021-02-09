DHA

İstanbul'dan dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gece de etkili oldu. Kentin bir çok yerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamada saat 11.30 itibariyle kentte fırtınanın bilançosu açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur. Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

"30 AĞAÇ DEVRİLDİ, 36 TRAFİK IŞIĞI HASAR GÖRDÜ"

AKOM'dan alınan bilgilere göre de, özellikle Avrupa Yakası'nda etkisi görülen fırtına nedeniyle 152 çatı uçması, 30 ağaç devrilmesi, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar ile 31 araç hasarı meydana geldi.

Zeytinburnu'nda rayların üzerine düşen ağaçlar sefer aksamasına yol açtı. Kentin bazı bölgelerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.