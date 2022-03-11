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Son dakika haberi İstanbul Valiliği'nden çok önemli trafik açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesisleri'nde beklemeleri gerekmektedir" paylaşımında bulundu. Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden çok önemli trafik açıklaması
İstanbul Valiliği'nden çok önemli trafik açıklaması
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HABERTURK.COM

Son dakika haberler... Yoğun kar yağışının görüldü İstanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu.

"TIR VE KAMYONLAR TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"

Vali Yerlikaya, "İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesisleri'nde beklemeleri gerekmektedir" dedi.

OTOGARLARDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

"TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAK"

Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya şöyle devam etti: "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinde."

İstanbul'da kar yağışının bugün öğleden sonra da devam edeceği, sıcaklığı eksi 1 olacağı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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