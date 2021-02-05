İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki gözaltılara ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen eylemlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada 65 kişinin gözaltına alındığı, 58'inin silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının olmadığını bildirdi.

Açıklamada, 58 kişinin; 1 kişinin DHPK-C üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHPKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML, 22 kişinin PKK/KCK ile geçmişte suç kayıtlarının, 7 kişinin de farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı olduğu bildirildi.

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 5, 2021

SOYLU: DEVLET BURADA

Valiliği'nin açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Devlet Burada" diyerek, Valiliğin açıklamasını paylaştı.