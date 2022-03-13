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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.

MOTOSİKLET YASAĞI KALKTI

Yerlikaya ayrıca, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini de kullandı.