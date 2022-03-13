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Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Valisi duyurdu! Motosiklet yasağıyla ilgili flaş karar
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Son dakika haberi İstanbul Valisi duyurdu! Megakentte turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte turuncu alarmın kalktığını duyurdu. Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin de trafiğe çıkışlarına izin verileceğini açıkladı

Son dakika: İstanbul Valisi duyurdu! Motosiklet yasağıyla ilgili flaş karar
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.

MOTOSİKLET YASAĞI KALKTI

Yerlikaya ayrıca, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini de kullandı.

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