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Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul ve Kıyı Ege için 'sarı' alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kıyı Ege için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Her iki bölgede sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

SARI ALARM! Meteoroloji'den son dakika açıklama: İstanbullular dikkat!
İstanbul ve Kıyı Ege için 'sarı' alarm!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur karşısında vatandaşları ‘sarı’ kod ile uyararak, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kıyı Ege için de kuvvetli yağış alarmının verildiği uyarı da, "Kıyı Ege’de (Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Muğla) yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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