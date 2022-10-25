Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "FATİH'in geldi İstanbul" ifadelerine yer verildi. Fatih Tekke böylece, ikinci kez İstanbulspor'da görev yapacak.
— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 25, 2022
İLK MAÇI FENERBAHÇE...
İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 30 Ekim Pazar günü oynanacak.
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