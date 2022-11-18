İsveç'ten Kuzey Akım açıklaması 0:00 / 0:00

İsveç tarafından yürütülen Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıya yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturmada Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu açıklandı.

Savcılık, açıklamasında olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

DANİMARKA, KUZEY AKIM'DAKİ SIZINTI 'GÜÇLÜ PATLAMALARDAN KAYNAKLI' DEMİŞTİ

Baltık Denizi'nin Danimarka kısmındaki iki Kuzey Akımı gaz boru hattındaki hasarların ön incelemesinde, sızıntıların "güçlü patlamalardan" kaynaklandığı bildirilmişti.

RTE radyo ve televizyon kanalındaki habere göre, Danimarka polisi, Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntıya ilişkin inceleme başlatmıştı.

İncelemede boru hattındaki hasarlardan meydana gelen sızıntıların "güçlü patlamalardan" kaynaklandığı kaydedilmişti.

KUZEY AKIM 1 VE 2'DEKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.