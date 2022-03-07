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Haberler Diğer Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı
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İsveçli atlet Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı

Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı

Dünya Atletizm Birliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Duplantis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen "The Belgrade Indoor Meeting – a World Indoor Tour Silver competition" organizasyonunda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Duplantis, böylece sırıkla atlamada üst üste üç dünya rekoru kırmış oldu. İsveçli atlet, Şubat 2020'de Torun'da 6,17, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 ve bugün de Belgrad'da 6,19 metreyi geçme başarısı gösterdi.

22 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için 18-20 Mart tarihlerinde tekrar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarışacak.

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