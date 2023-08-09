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        Haberler Dünya İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: En az 41 ölü

        İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: En az 41 ölü

        İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2023 - 11:28
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        İtalya'da sığınmacı teknesi battı: En az 41 ölü
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        İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un SafakesSafakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, LampedusaLampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

        Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

        Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

        Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

        Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın LampedusaLampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

        IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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