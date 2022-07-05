İtalya Başbakanı Draghi Türkiye'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi Ankara ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Draghi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Draghi, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Draghi, deftere şunları yazdı:

"İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir. Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle."

Draghi'ye, ziyarette Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti.

İtalya Başbakanı Draghi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DRAGHI'NIN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.