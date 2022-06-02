Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi.

Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon da başarılı grafiğini sürdürmek için çalışmalara başladı.

Tuttomercato'nun verdiği habere göre uzun süredir Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü takip eden Milan, bu bağlamda somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Ömür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Trabzonspor ile lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.