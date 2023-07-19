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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

        Son dakika haberi İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

        İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 19.07.2023 - 16:42
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        İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
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        İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

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