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Akşener Giresun'da seçmenlere seslendi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Giresun'da, seçim çalışmasında bulundu. Atapark'ta vatandaşlara seslenen Akşener özetle şunları söyledi...

Son dakika haberi: Akşener Giresun'da seçmenlere seslendi - Giresun haberleri, İyi Parti mitingi
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HABERTURK.COM

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi'ne dört gün kala Giresun'da vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu:

"BÖYLE KÖTÜ BİR SİYASİ DİL GÖRMEDİM"

"Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. 30 yıldır aktif siyasetin içindeyim, 50 yıllık siyasi bir hafızam var. Bu kadar kötü söz, tehdit, iftira, hakaret böyle bir şey görmedim. Seçim, seçmenin bayramıdır. Biz bir seçime gidiyoruz. Seçmen hepimizin velinimetidir.

Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca hepimize, Allahsız, kitapsız dedi. Ey Recep bey gel de gör Giresun'u. Sen senelerdir ceketimi assam seçilirim, seçtiririm dedin, fındığı Ferrero'ya peşkeş çektin. Giresunluları yabancılara peşkeş çektin. Bir de çıkıyorsun milliyim diyorsun. Hadi oradan be neren milli neren milliyetçi.

MUTFAK PANKARTINA TEPKİ

Böyle kirli bir dille hiç seçime gitmedik. Kadınlara sürtük dediler hiç ses çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu için bir pankart açmışlar, 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz' yazıyor. Ayıptır be ayıptır. Sizi de bir ana doğurdu. Bir de karı diyorlar, keşke bir karı olabilseniz. Bitmedi.

Erkeklerle erkekler, dahası var erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Bunlar kafayı yedi be, kafayı yedi. Allah rızası için 14 Mayıs'ta Giresunlular sandığa gideceksiniz; bir oy Meral'e bir Kemal'e vereceksiniz. Bu ucube sistemi bitireceğiz.

Seçimi kazandıklarında başlarını secdeye koyacaklarmış. Kul hakkı yediniz kul hakkı, alnınız kirli nasıl secdeye koyacaksınız. Giresun'dan gençler Meksika'ya gidiyorlar. Orada toplama kampındalar. Ayıptır bu güzel şehirden gençler Meksika'ya gidiyor, ayıptır Recep bey.

"SİNAN ATEŞ BÖYLE KATLEDİLDİ"

Cumhur ittifakının küçük ortağı da dedi ki 'Bedenlerine mermi girecek'. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Recep bey, azmettireni yakalamadınız. Bu başlı başına bir tehdittir. Ama şart olsun Sinan'ı katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.

Fındığa 4 doların altında fiyat verilmeyecek ve fındık bahçeleriniz gençleştirilecek. Mera kanunu yeniden gözden geçirilecek, tapuyu hak edenlere gereken yapılacak.

"TÜM KADINLARDAN OY BEKLİYORUM"

14 Mayıs Anneler Günü aynı zamanda. Ben şimdiden Anneler Gününüzü kutluyorum ve 14 Mayıs'ta ben de bir anneyim; tüm annelerden tüm kadınlardan oy bekliyorum.

Bakın bu bizim son seçimimiz. Bakın bu seçimin ardından yargı nefes alacak, israf son bulacak, harama el uzatmak son bulacak, hırsızlık bitecek. Bunun tam tersi olduğunda bunun dışında asla bir şey konuşulmayacak. Buradan AK Partili ve MHP'li seçmenlere sesleniyorum. 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum, İYİ Parti'ye oy istiyorum.

"BU ÜLKEDEN DOKTORLAR KOVULDU, GİTTİ"

Artık sarılmamız, birbirimize elimizi kolumuzu uzatmamız lazım. Bu sistemi götüremeyiz. Bakın bu ülkede doktorlar kovuldular gittiler. Hakkı yenen kaymakam adaylarının durumu ne olacak? 5'li çete devri sona erecek. Asıl dertler bunlar ama kitapsız, Allahsız, dinsiz, imansız diyorlar.

Ben 7 yaşından beri namaz kılıyorum. Benim böyle bir şeyi başkasına demem, şirktir, şirk. Onlar şirk koşuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ip koptu, bu arkadaşların kafaları gitti. Görüyorum ki Giresun'da kadınların, gençlerin bir kararı var. Burayı şereflendirdiniz, hakkınızı helal edin.

"EV KADINLARINA 2.500 TL MAAŞ"

Beni ve Kılıçdaroğlu'nu, Allah, sizlerin karşısında mahcup etmesin. Türkiye için istihdam yaratacağız. 82 puanla gençlerin elendiği, 52 puan alanların atandığı torpil dönemi bitecek. Ev kadınlarımıza 2 bin 500 TL her ay ödeme yapacağız. Tarıma dair de çok önemli kararlarımız var. Pandemide gördük ki gıda beka meselesidir.

Çalmayacağız, çaldırmayacağız, kul hakkına el uzatmayacağız. Bu millete hakaret edenler de 14 Mayıs akşamı addaya gidecekler. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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