Son dakika haberi İzmir'de orman yangını!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Kemalpaşa Kale Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.