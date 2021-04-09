Arka arkaya FETÖ operasyonları! 80 gözaltı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ÇALIŞMA EVLERİ SORUMLULARINA OPERASYON: 12 GÖZALTI

FETÖ hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

ADLİYE YAPILANMASINDA 15 GÖZALTI

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan, zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve infaz koruma memurlarının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılardan bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.