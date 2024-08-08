Son dakika haberi Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya merkezli NHK ülkenin güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.

Depremin ardından ülkenin güney bölgelerinde tsunami uyarısı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasında, "Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.

Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.