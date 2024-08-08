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        Haberler Dünya Son dakika haberi Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika haberi Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

        Son dakika... Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:15
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        Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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        Japonya merkezli NHK ülkenin güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.

        Depremin ardından ülkenin güney bölgelerinde tsunami uyarısı verildi.

        Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasında, "Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.

        Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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