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Jorge Jesus: O maç boğazımda düğüm gibi kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Avusturya'nın Austria Wien ekibini 4-1 yenerek adını gruplara yazan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Öte yandan Jesus, "Dinamo Kiev ile eşleşme ihtimalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda hazırlanmamız için kısa süremiz vardı ve 2. maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim" diye konuştu

Jorge Jesus: O maç boğazımda düğüm gibi kaldı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jesus, bir maçı daha güzel futbolla kazandıklarını dile getirdi.

Özellikle 2. yarı kalitelerini gösterdiklerini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Attığımız goller güzeldi. Taraftarlarımıza 2. yarı bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri daha iyi uyguluyorlar." dedi.

Hazırlık sürecinde 5 haftalık bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Jesus, "Bu süreçte pek çok oyuncu takıma sonradan katıldı. Oyuncular fikirlerimizi tanımaya başlıyor. Adım adım daha iyi olacağız. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz üzerine koymak ve her maç kazanmak için oynamak." diye konuştu.

"Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı"

Taraftarları mutlu etmek için çabaladıklarını aktaran Jesus, şöyle devam etti:

"Galip gelmeniz için gol atmanız lazım. Takımımız ofansif olarak çok güçlü. Taraftarların forvet beklentisi var ama forvetlerimiz performans artırdı ve takıma katkı sağlıyor. Üstelik Joshua King ve Pedro bugün oynamadı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak ilk hedeflerini tamamladıklarına dikkati çeken Jesus, "Bu kulüp Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin prestijini tekrar kazanması ve kulüpler sıralamasını yukarı çıkması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe'ye taraftarların kendisini çok istediği için geldiğini hatırlatan Jesus, "Sosyal medyadan çok sayıda mesaj attılar ve beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim. Burada, Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum. Bu sevgiyi görmek beni işime daha çok aşık ediyor. Maç sırasında taraftarlarımızın bana desteğini anlamadım. Brezilya'da daha kolaydı çünkü benim dilim konuşuluyor ama onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu hatırlatan Jesus, "Buraya Türkiye ligi şampiyonluğu için geldim. Avrupa'da şampiyonluk için gelmedim. Bu şimdilik zor bir hedef ama bu turnuvada mümkün olduğu kadar ileri gitmek istiyoruz. Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyuncularıma bu mantaliteyi aşılamaya çalışıyorum ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazen skoru kontrol etmeyi de bilmeniz gerekir. Bu da futbolun bir parçası." diye konuştu.

Jesus, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendikleri Dinamo Kiev'in de söz konusu organizasyona veda ederek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceğini hatırlatarak, "Dinamo Kiev ile eşleşme ihtimalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda hazırlanmamız için kısa süremiz vardı ve 2. maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

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