Juan Mata'nın ilk gol sevinci

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 85. dakikasında İspanyol futbolcu Mata takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 34 yaşındaki futbolcu, bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11’de başlayan deneyimli futbolcu 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu. Juan Mata bu müsabaka ile birlikte 3. resmi karşılaşmasını oynadı.