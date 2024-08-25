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        Son dakika haberi Kabine Toplantısı Ahlat'ta başladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Ahlat'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:09
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        Kabine Toplantısı Ahlat'ta başladı
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kabine Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 4), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 5),Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 7), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 8), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 9), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 5), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 6), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 7), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 8), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 9) de yer aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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