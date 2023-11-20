SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başladı. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklandı. İşte, 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KKTC'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM"

Merhum Gaspıralı İsmail Bey'in 'Dilde, fikirde işte birlik" idealine adım adım yaklaşıyoruz. Geçen sene KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi adımdı. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına desteğini ortaya koymuştuk. KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yâdediyorum.

Son olarak 4 ay önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Ercan Havaalanının yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. Zaman verdiği sözlerin hilafına davranarak AB'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Kıbrıs Türkünü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz.

"KİMİ BATILI GÜÇLER YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞINI HALA İDRAK EDEMİYOR"

Kimi Batılı güçler bölgemizde yeni bir dönemin başladığını hala idrak edemiyor. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeğin de Ermenistan'ın görüp kabullenmesi gerekiyor. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin barış fırsatını farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamak en büyük temennimizdir. Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barı elini tutması çağrısında bulunuyorum.

"TOGG İLE KÜRESEL REKABETTEKİ YERİMİZİ ALDIK"

Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan Yeniköy fabrikası toplam 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı olan önemli yatırımdır. Otomotiv sektörümüz Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Bu sektörde dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi konumundayız.

TOGG'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesiyle 'Türk araba yapamaz, fabrikada üretim bandı yok, vatandaş bunu almaz' diyenleri, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum edenlerin bugünkü uzantılarını hüsrana uğrattık.

"TOGG 12 BİN TESLİMAT YAPTI"

TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.

Rize'de bakanlıklarımız ve belediyelerimizin tamamladığı 2 milyar 886 milyon lira yatırım bedeli olan eser, proje ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun temelini de bu vesile ile attık.