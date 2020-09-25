Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Gerçekte olmayan veya faal bulunmayan deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Arzu Kaya'nın haberine göre, aralarında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından aralarında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş’ın da bulunduğu 35 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 35 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.