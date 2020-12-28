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Son dakika haberler... Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın!

İstanbul Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Şoke eden olayda, kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “Siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Kaçak doğumhanede korkunç teklif! - Haberler
Kaçak doğumhanede korkunç teklif!
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İHA

Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan emniyet güçleri, iş yerini izlemeye aldı.

İHA'nın haberine göre ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş yerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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