Batman'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı.

AA'da yer alan habere göre, kentte bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.