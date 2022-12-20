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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kaçak elektrik kontrolüne gelen görevlileri rehin aldı!
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Son dakika haberi Kaçak elektrik kontrolüne gelen görevlileri rehin aldı!

Batman'da bir esnaf, kaçak elektrik kontrolü için işyerine gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi

Son dakika: Kaçak elektrik kontrolüne gelen görevlileri rehin aldı!

Batman'da bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı.

AA'da yer alan habere göre, kentte bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu. Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraflar: İHA

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