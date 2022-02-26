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Kadın futbolu Süper Lig ekiplerinin desteğiyle gelişiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde büyük camiaların yer almasının son derece önemli olduğunu belirterek, kadın futbolu gelişiminde attıkları sağlam adımlarla güzel sonuçlar almaya başladıklarını bildirdi

Kadın futbolu Süper Lig ekiplerinin desteğiyle gelişiyor

Bu sezon yeni kurulan takımlarla 2 grupta 24 takımın yer aldığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin katılımıyla daha geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlandı.

2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Sırbistan'a 5-2 mağlup olsa da A Milli Kadın Futbol Takımı, Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynayan futbolcularıyla gelişimini sürdürüyor.

Milli takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine, bu sezon takım sayısının artmasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin daha nitelikli hale geldiğini söyledi.

Ligin bu hale gelmesiyle hem kadın milli takımları hem de kadın futbolu açısından hayal edilen günlerin geldiğini görmenin ve yaşamanın çok keyifli olduğunu aktaran Kıragası, şöyle konuştu:

"Büyük camiaların, büyük taraftarların işin içinde olması ve benim oyuncularımın o büyük camiaların formalarını giymesinden son derece gururluyum. Emin olun ki kadın futbolu için çok önemli bir ivmeydi. O aşamayı atlattık. Şimdi daha fazla gelişmeye, daha fazla kadın futbolunun sesini duyurmaya çalışacağız."

"Destek çok fazla arttı"

Kıragası, 2 sene önce yönetim ve gelişim direktörlüğüyle yeni bir strateji belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadın futbolunda emekliyoruz ama çok sağlam emeklememiz ve yürümeye başlamamız lazım dedik. Sonuçlardan daha çok gelişim odaklı ve kadınların futbolda neler yapabileceğini ispatlayacağımız bir döngüye girdik. Sağlam adımlar attıktan sonra güzel sonuçlar almaya başladık. Bu ligimize de yansıdı. Çok kıymetli kulüplerimiz işin içine girmeye başlayınca destek çok fazla arttı. Kadın futbolcular açısından değer görmek, kendilerini kıymetli hissetmeleri de sahaya yansıyor."

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