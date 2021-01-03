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Yılbaşı gecesi akılalmaz hırsızlık: Kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks cipi çaldı!

İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, bir sitedeki otoparka girip 5 milyon lira değerindeki lüks cipi çaldı. Akılalmaz olayda, otoparktaki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız, daha sonra ciple kaçmaya başladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri de, hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberi: Kadın kılığına girip 5 milyonluk cipi çaldı! - Haberler
İHA

Sarıyer Maslak’ta önceki gün saat 01.00 sıralarında bir sitede yaşanan oto hırsızlığı olayı, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından önlendi.

İHA'nın haberine göre, yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafetleri giyen bir şahıs, sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu bir otoparka girmek istedi.

Otoparkın kilitli olduğunu gören şahıs, arka taraftan dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi. Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan şahıs, önce otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.

Dakikalarca arama yapan şahıs park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki lüks cipi gözüne kestirdi. Ofisten cipin anahtarını alan şahıs, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otoparka arka tarafındaki aralıktan giren şahıs içeride dolaşmaya başlıyor. Kadın kıyafetleri giydiği görülen şahıs etrafta uzun süre gezindikten sonra otoparkına ofis bölümüne giriyor.

Buradaki kamerayı fark eden hırsız, eliyle yönünü değiştiriyor. Defalarca ofise girip çıkan şahıs kepengin kumandasını bulamayınca lüks araçların anahtarlarını alıyor. İçeride kadın kılığında dolaşan şahıs ardından lüks araçların olduğu bölüme geçerek açılardan kayboluyor.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Cipin plakasını belirleyerek megakenti adeta abluka altına alan Sarıyer polisi, cipin Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde seyrettiğini tespit etti.

Caddeye giren polis ekipleri, Ayazağa uygulama noktasında cipi durdurdu. Kadın kıyafetleriyle cipte oturan Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24) Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahıs ardından gözaltına alınırken, ciple birlikte emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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