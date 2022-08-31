Kadınlar basketbolda fikstür çekildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile ligde mücadele edecek 14 takımın temsilcileri katıldı.

TBF Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş, yaptığı açıklamada, "Yeni takımların ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak kulüp mali denetim ve lisans talimatına önem veriyoruz. Yeni sezonda maçlar TBF YouTube kanalı üzerinden basketbolseverlerle buluşacak. Normal sezonun 8 Ekim'de başlamasını ve 30 Mart 2023'te tamamlanmasını planlıyoruz. Takımlara sağlıklı bir basketbol yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Emlak Konut-Rize Belediyesi

BOTAŞ-OGM Ormanspor

Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi

Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Antalya 07 Basket-Galatasaray

Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş