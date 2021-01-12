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Son dakika haberi Kaftancıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Son dakika haberi Kaftancıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya tazminat davası
Kaftancıoğlu'ndan tazminat davası
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini "militan olmakla" suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1'er milyon liralık tazminat davası açtı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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