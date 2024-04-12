İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla "Kalkan-19" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

AA'da yer alan habere göre operasyonlarda 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi."