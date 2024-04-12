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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama: Kalkan-19 denetimiyle 1177 göçmen yakalandı

        Son dakika haberi "Kalkan-19" denetimiyle bin 177 göçmen yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen "KALKAN-19" denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:13
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        "Kalkan-19" denetimiyle bin 177 göçmen yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla "Kalkan-19" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

        AA'da yer alan habere göre operasyonlarda 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi."

        Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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