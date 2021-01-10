Kampüste feci yangın! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.

Kampüs alanında bulunan öğrenci yurduna ait lojistik deposunda başlayan yangın yurt binalarına da sıçradı. İlk müdahale üniversiteye ait itfaiye aracı ile yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 10 araç ile yangına müdahale etmeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik olay yerine gittiler.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.