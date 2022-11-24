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Haberler İş-Yaşam Kapasite kullanımı azaldı
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Son dakika haberi Kapasite kullanımı geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı kasımda bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75.9 oldu

Kapasite kullanımı azaldı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Kasım ayında, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75.9 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 75.9'a indi. Son 10 yılın ortalamasının olan yüzde 76.3'ün altına indi.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı Kasım'da yüzde 72.10'a, tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 74.10'a geriledi.

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