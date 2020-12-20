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Karantinadan kaçmak için yaptığı 'pes' dedirtti! Az daha canından oluyordu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, koronavirüs temaslı Mehmet Erdem Ü., karantinadan kaçmak isterken canından oluyordu. Karantina kurallarını ihlal ettiği için yurda yerleştirilen Erdem Ü., bu sefer 3. kattan atlayarak kaçmak istedi. Ölümden dönen Mehmet Erdem Ü.'nün kalça kemiği kırıldı. Korona nedeniyle ifadesi alınamayan şahsa, savcılık talimatıyla bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı

Son dakika haberi! Karantinadan kaçmak için yaptığı 'pes' dedirtti
Karantinadan kaçmak için yaptığı 'pes' dedirtti
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HABERTURK.COM

Konya'nın Selçuk ilçesinde karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilen Mehmet Erdem Ü., kaçmak için 3. kattan atlayınca kalçasını kırdı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, akılalmaz olay, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi kampüsü Şems Tebriz-i Yurdu'nda meydana geldi. İddialara göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında temaslı olarak görünen ve karantinada olması gereken Mehmet Erdem Ü. karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yetkililer tarafından yurda yerleştirildi.

KAÇMAK İSTERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Mehmet Erdem Ü. dün saat 20.00 sıralarında kaldığı yurdun 3. katından atlayarak kaçmak istedi. Yaralanan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Kampüs içerisindeki hastaneye kaldırılan Mehmet Erdem Ü.'nün kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şahıs tedavi altına alındı.

Koronavirüs nedeniyle ifadesi alınamayan Mehmet Erdem Ü.'ye nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Şahsın ifadesinin karantinası bitince polis tarafından alınacağı öğrenildi.

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