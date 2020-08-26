Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKarantinadan çıktı, komşular yakalattı
ABONE OL

Karantinada olduğu evden çıktı, komşuların ihbarıyla yakalandı

Adıyaman’da, babasını birkaç gün önce koronavirüsten dolayı kaybeden, annesi ise yoğun bakımda yaşam savaşı veren zihinsel engelli genç, karantinadan kaçarak çarşı merkezinde gezdi

koronavirüs
İHA

Kentte ikamet eden Mahmut T. (62) ile eşi Naile T. (62),koronavirüs nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi gören Mahmut T. 3 gün önce hayatını kaybederken, Naile T. sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Mahmut T. ile Naile T. çiftinin çocukları ise evde karantinaya alındı.

Karantinaya alınan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Burhanettin T., evden çıkarak Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, maskesini çıkartmak isteyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Burhanettin T. hakkında polise bilgi verdi. Sümerevler Mahallesi'nden Adıyaman Valilik kavşağına kadar otobüsle gelen Burhanettin T., otobüsten inerek çarşı merkezinde dolaşmaya başladı.

Polis ekipleri kent merkezinde gezinen Burhanettin T.’yi Demokrasi Parkı içerisinde dolaşırken yakaladı. Polis ekipleri Burhanettin T.’ye ilk olarak yolcu otobüsünde maske çıkarmaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı 900 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri daha sonra şahsın karantinadan kaçtığını öğrenince bu defa olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen Burhanettin T., yeniden karantinaya girmesi için evine götürüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müthiş operasyon! Bakan Pekcan duyurdu! Tam 540 kilo! Piyasa değeri 216 milyon TL!
GÜNDEMBakan Pekcan duyurdu! Tam 540 kilo! Piyasa değeri 216 ...
Son dakika haberi! Sel felaketiyle ilgili flaş açıklama!
GÜNDEMSel felaketiyle ilgili flaş açıklama!
YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizde doluluk oranları önemli kabul edilecek düzeyde arttı
GÜNDEMYÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizde doluluk ...
Nişanlısına tokat atmıştı! Polise mukavemetten adliyeye sevk!
GÜNDEMNişanlısına tokat atmıştı! Polise mukavemetten ...
Son dakika haberi! O kentte valilikten 'konvoy' yasağı!
GÜNDEMO kentte valilikten 'konvoy' yasağı!
Son dakika haberi... Arkadaşının eşine ahlaksız teklife linç girişimi!
GÜNDEMArkadaşının eşine ahlaksız teklife linç girişimi
ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı! 2020 YKS sonuç sorgulama sayfası (üniversite yerleştirme)
GÜNDEMYKS tercih sonuçları sorgulama sayfası
Dün 3 kişi ölmüştü! Yine kavga çıktı: 2 yaralı!
GÜNDEMDün 3 kişi ölmüştü! Yine kavga çıktı!
Son dakika haberi! Kilis'in 75 mahallesinin 61'inde korona vakası var!
GÜNDEMO kentte korkutan tablo!
Başkale'de teröristlere ait patlayıcı bulundu
GÜNDEMBaşkale'de teröristlere ait patlayıcı bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X