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Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
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Son dakika haberi Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!

Kartal Sahili'nde açıldıkları bottan denize düşerek kaybolan Muhammet Avşar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
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Kartal Dragos Sahili'nden dün akşam saatlerinde küçük bir botla denize açılan Metin Arda Tetik (22) ve Muhammet Avşar (23) bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple denize düşmüştü. Botta bulunan Metin Arda Tetik, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan Muhammet Avşar'ı arama çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışmalarına sabah erken saatlerde devam etti.

Sahilde kayalıklara çarparak durabilen botu, ekipler Kartal'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine götürdü. Suda kaybolan Muhammet Avşar'ı arama çalışmalarının su altı kamera sistemiyle yapıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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