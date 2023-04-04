Kasımpaşa, Kemal Özdeş'i duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.
Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için görüşmeler sürüyordu. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2 farklı dönemde takımda görev yapan Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.
— Kasımpaşa (@kasimpasa) April 4, 2023
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