Kasımpaşa, Kemal Özdeş'i duyurdu

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.

Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için görüşmeler sürüyordu. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2 farklı dönemde takımda görev yapan Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.