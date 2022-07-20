Kayıp 2 çocuktan acı haber! Birine ulaşıldı 0:00 / 0:00

DHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

18 Temmuz'da Çivril İlçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet Ergen (9) ile Hakkı Bargan'dan (11) haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler hem karadan hem de havadan arama çalışması başlattı. Suyu durdurulan kanalda itfaiye ekiplerinin balık adamlarla başlattığı arama çalışmasında, kanalın akış yönünde bulunan kanalet ve kurutma kanallarına da tek tek bakıldı. Ekiplerin yaklaşık 30 kilometre çapındaki büyük bir alanda yürüttüğü çalışmada jandarmanın iz arama köpekleri de yer aldı.

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşların da katıldığı çalışmaların ikinci gününde acı haber geldi. Çocuklardan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine sulama kanalında ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan Rafet Ergen'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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