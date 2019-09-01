Son dakika haberi... Kayseri'de su tankeri eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri evin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, enkaz altında arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaza, saat 11.30 sıralarında Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine yönüne ilerleyen tanker, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında bulunan Nuh Acar'a ait bahçeye ve evin üzerine devrildi. Çarpmamanın etkilisiyle müstakil evin bir kısmı yıkıldı, su tankeri devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler, evin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor.