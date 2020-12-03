AA

İddiaya göre, kentte oturan Hidayet Uğurlu'nun (30) temizlediği av tüfeği, bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi Tuğçe Uğurlu'ya isabet etti.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın ardından kaçan Hidayet Uğurlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı Tuğçe Uğurlu'nun polise, kocasının temizlediği tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.